من سيكون منافس المغرب في دور الـ32؟

وكان المنتخب قد استهل في البطولة بتعادل ثمين أمام بهدف لمثله في الجولة الأولى، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية بفوزه على اسكتلندا بهدف دون رد في الجولة الثانية، ليختتم مشواره في المجموعة الثالثة بفوز درامي على هايتي.ورفع "أسود الأطلس" رصيدهم إلى 7 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف خلف المنتخب البرازيلي المتصدر الذي تساوى معه في الرصيد ذاته، ليصبح بذلك أول منتخب عربي إلى دور الـ32 في مونديال 2026.ووفقا لنظام البطولة المعتمد من قبل " "، فإن احتلال المغرب للمركز الثاني في المجموعة الثالثة يعني مواجهته المباشرة في دور الـ32 مع متصدر المجموعة السادسة، التي تضم كلا من هولندا، ، السويد، وتونس.وتحتل حاليا هولندا صدارة هذه المجموعة بالتساوي مع اليابان بعدد النقاط (4 نقاط) وفارق الأهداف (+4)، لكن منتخب "الطواحين" يتفوق بالأهداف المسجلة لصالحهم (7 أهداف مقابل 6 لليابان)، ويأتي المنتخب ثالثا بثلاث نقاط، في حين ودع المنتخب البطولة مبكرا بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين.وتخوض المنتخبات الأربعة مبارياتها الأخيرة فجر غد الجمعة بتوقيت ومكة المكرمة لتحديد الشكل النهائي للترتيب، حيث تلعب هولندا مع ، واليابان مع السويد، في حين تملك المنتخبات الثلاثة (هولندا، السويد، اليابان) أمل احتلال صدارة المجموعة.وبناء على ذلك، فإن المغرب سيواجه في دور الـ32 أحد ثلاثة منتخبات: هولندا، اليابان، أو السويد.وتعتبر هولندا المرشح الأبرز للتأهل في صدارة المجموعة السادسة لمواجهة المغرب، كونها ستلعب في الجولة الأخيرة ضد منتخب تونس الذي فقد كل آماله في التأهل، وظهر بأداء باهت في الجولتين الأولى والثانية حيث خسر أمام السويد (1-5) ثم أمام اليابان برباعية نظيفة.على عكس المواجهة الأخرى بين السويد واليابان، حيث سيسعى كل منتخب لضمان التأهل المباشر قبل التفكير في صدارة المجموعة، مما يجعل الصراع بينهما أكثر شراسة.