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ضمن المونديال.. منتخب عربي يواجه 4 تحذيرات

كأس العالم 2026

2026-06-26 | 06:26
ضمن المونديال.. منتخب عربي يواجه 4 تحذيرات
222 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
يدخل المنتخب السعودي مواجهته المصيرية أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، وهو يقف على حافة الهاوية الكروية.

فالخسارة القاسية برباعية نظيفة أمام الماتادور الإسباني لم تكتفِ بتجميد رصيد الأخضر عند نقطة واحدة فحسب، بل أورثته فارقا سلبيا يبلغ 4 أهداف، مما جعل من مواجهة "القروش الزرقاء" مسألة حياة أو موت للجيل الحالي.
وتكمن الخطورة الكبرى في هذه المباراة في تسلل نغمة "الاستسهال" وتقليل البعض من حجم المنافس الأفريقي المغمور تاريخياً مقارنة بالقوى الكبرى في المجموعة، وهو ما يستوجب التنبيه لـ 4 تحذيرات مرعبة تمنع السعودية من الاستخفاف بكاب فيردي لغلق صفحة إسبانيا الأسوأ والعبور نحو الدور القادم.
أولا: التنظيم الدفاعي الحديدي والمستعصي
يأتي التحذير الأول من واقع الأرقام والصلابة التي أظهرها منتخب كاب فيردي في البطولة، والمتمثلة في التنظيم الدفاعي الصارم الذي نجح في فرض التعادل على عملاقي المجموعة أوروغواي وإسبانيا.
وهذا الفريق لا يدافع بعشوائية، بل يعتمد على تضييق المساحات، والالتحام البدني القوي، وغلق العمق تماماً، وهو ما يفرض على الهجوم السعودي التخلي عن البطء والتحضير العقيم، والبحث عن حلول مبتكرة كالتسديد بعيد المدى والتحرك دون كرة لفك هذه الشيفرة المعقدة.
ثانيا: سرعات مرعبة تفوق طاقة الدفاعات البطيئة
يمثل التحذير الثاني كابوساً حقيقياً للجهاز الفني للأخضر، وهو السرعات الرهيبة التي يمتلكها لاعبو كاب فيردي في التحولات الهجومية والارتداد الخاطف من الدفاع إلى الهجوم.
هذا الأسلوب الأفريقي التقليدي يشكل تهديداً مباشراً لخط دفاع المنتخب السعودي الذي يعاني من بطء واضح في الارتداد وظهرت عيوبه عارية في مباراة إسبانيا، مما يعني أن أي فقدان للكرة في منتصف الملعب سيتحول فوراً إلى هجمة مرتدة قد تنهي اللقاء إكلينيكياً.
ثالثا: اللعب بلا ضغوط وأريحية تامة
التحذير الثالث يتجسد في العامل النفسي المحيط بالمباراة، حيث يدخل لاعبو كاب فيردي اللقاء في ظل غياب تام للضغط الجماهيري والإعلامي المسلط عليهم، مما يمنحهم أريحية وثقة تامة داخل المستطيل الأخضر.
على العكس تماماً، يعيش المنتخب السعودي تحت مقصلة الانتقادات وهوس التعويض وإرضاء الشارع الرياضي الغاضب، وهذا الفارق النفسي قد يجعل المنافس أكثر هدوءاً وتركيزاً في استغلال الفرص وتسيير ريتم المباراة لصالحه.
رابعا: الاندفاع الانتحاري والمساحات الكارثية
يتمثل التحذير الأخير في فخ الاندفاع الهجومي غير المحسوب الذي قد يقع فيه الأخضر بحثاً عن الفوز والنقاط الثلاث لتعديل فارق الأهداف.
الهجوم بكثافة عددية دون تأمين دفاعي صارم سيترك وراءه مساحات كارثية شاسعة في الخط الخلفي، وهي الهدية الثمينة التي ينتظرها هجوم كاب فيردي لمعاقبة السعودية، ولذا فإن التوازن بين الرغبة الحتمية في الانتصار والحذر الدفاعي اليقظ هو الشعرة الفاصلة بين معجزة التأهل أو السقوط المدوي في الفخ الأفريقي.
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