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رغم مرارة الخروج.. الاتحاد العراقي يجدد الثقة بغراهام أرنولد حتى 2030

كأس العالم 2026

2026-06-27 | 05:25
رغم مرارة الخروج.. الاتحاد العراقي يجدد الثقة بغراهام أرنولد حتى 2030
254 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تلقى غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق طلبا عاجلا من الاتحاد المحلي لكرة القدم، عقب انتهاء مباراة السنغال في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وخسر العراق أمام السنغال (5-0) في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "بي أم أو فيلد" في مدينة تورنتو الكندية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، لتتبخر آمال أسود الرافدين في كأس العالم بعد مشاركة تأخرت 40 عاما.

الاتحاد العراقي لكرة القدم، وعبر رئيسه يونس محمود، تحدث بشكل عاجل مع المدرب غراهام أرنولد عقب انتهاء مباراة السنغال، وأبلغه بأن الاتحاد يتمسك بقوة بخدماته ولن يسمح له بالرحيل، خصوصا مع انتهاء عقد المدرب الأسترالي فور نهاية مشوار أسود الرافدين في كأس العالم.

وأكد الاتحاد العراقي أن العقد الجديد للمدرب الأسترالي سيمتد حتى عام 2030، إذ يخطط للتأهل مرة أخرى إلى كأس العالم بعد أربع سنوات، ويرى أن أرنولد هو رجل المرحلة، وأنه قادر على قيادة أسود الرافدين إلى المونديال مجددا، خصوصا بعد نجاحه في قيادة العراق إلى نسخة 2026.

ووافق المدرب الأسترالي على عرض الاتحاد العراقي، ويتطلع إلى مواصلة مسيرته مع الفريق في السنوات المقبلة، كما يرغب في بدء الإعداد لبطولتي كأس الخليج (خليجي 27) وكأس آسيا 2027، لذلك فإن وجهات النظر متقاربة، ومن المؤمل أن يكتسب الاتفاق الطابع الرسمي فور عودة الوفد العراقي إلى بغداد.

غراهام أرنولد يحمل نفسه مسؤولية نتائج العراق بالمونديال
وتحدث أرنولد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلا: "أردت منح الجميع فرصة للمشاركة لكي يتمكنوا من القول إنهم مثلوا العراق في كأس العالم، لذا أنا أتحمل هذه المسؤولية. الواقع هو أن منتخبك الوطني يكون بقوة دوريك المحلي، وإذا لم يكن دوريك المحلي بتلك القوة، فعندما تلعب ضد هذا النوع من الخصوم فإنك تعاقب".

وأكمل: "هؤلاء اللاعبون، وعندما أقول ذلك أعني اللاعبين، ربما لم يشاهدوا هذا النوع من المنافسين إلا عبر شاشات التليفزيون، ولم يلعبوا ضد لاعبين من هذا العيار من قبل، لذا كان كل شيء بالنسبة لهم بمثابة مفاجأة. ولكن، كما قلت عند التأهل إلى كأس العالم، كانت مهمتي عندما توليت تدريب المنتخب لأول مرة هي قيادته إلى المونديال".

وأضاف: "الرحلة كانت ممتعة، وكان كأس العالم تجربة ممتعة رغم أن النتائج لم تكن جيدة. لكننا نأمل أن يغادر اللاعبون وهم فخورون بتجربة المشاركة في كأس العالم لأول مرة منذ 40 عاما، وأن يتعلموا من الأخطاء، ويضيفوا المزيد إلى احترافيتهم، ويعرفوا ما يتطلبه اللعب أمام هذا النوع من اللاعبين".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد تعاقد مع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد في مايو/ أيار 2025، خلفا للإسباني خيسوس كاساس، الذي أقيل بسبب تراجع نتائج العراق في تصفيات كأس العالم واضطراره إلى خوض مباريات الملحق المؤهل للمونديال.
 
المصدر: winwin 
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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