بالفيديو في مثل هذا اليوم: الكونغرس يصوت على قرار محاربة العراق لتحرير الكويت!

1908 – إرسال أول رسالة إذاعية لمسافات طويلة من برج ايفل.1924 - إجراء أول انتخابات برلمانية في مصر.1953 - جمال عبد الناصر يصدر قرارًا بحل جمعية الإخوان المسلمين.1984 - إعادة انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسًا للجزائر.1991 - الكونغرس الأمريكي يصوت على قرار مُحاربة العراق لأجل تحرير دولة الكويت.2010 - اغتيال العالم النووي الإيراني مسعود محمدي بإنفجار استهدف منزله.2011 - رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر الأحمد الصباح يزور العراق في أول زيارة لرئيس حكومة كويتي للعراق منذ الغزو العراقي للكويت.