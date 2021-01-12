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بالفيديو في مثل هذا اليوم: الكونغرس يصوت على قرار محاربة العراق لتحرير الكويت!
2021-01-12 | 08:02
995 مشاهدة
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ما هي ابرز الاحداث العراقية والعربية والعالمية التي حصلت في تاريخ اليوم؟ التفاصيل في هذا الفيديو المرفق.
1908 – إرسال أول رسالة إذاعية لمسافات طويلة من برج ايفل.
1924 - إجراء أول انتخابات برلمانية في مصر.
1953 - جمال عبد الناصر يصدر قرارًا بحل جمعية الإخوان المسلمين.
1984 - إعادة انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسًا للجزائر.
1991 - الكونغرس الأمريكي يصوت على قرار مُحاربة العراق لأجل تحرير دولة الكويت.
2010 - اغتيال العالم النووي الإيراني مسعود محمدي بإنفجار استهدف منزله.
2011 - رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر الأحمد الصباح يزور العراق في أول زيارة لرئيس حكومة كويتي للعراق منذ الغزو العراقي للكويت.
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