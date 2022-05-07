نصائح لمواجهة العواصف الترابية وتجنب اضرارها‎‎.. فيديو

- حاول البقاء في أماكن داخلية مغلقة مع مراعاة إغلاق جميع النوافذ والأبواب بإحكام- للخروج الاضطراري حاول الالتزام بالمناطق المحمية وتفادي المناطق المفتوحة- تغطية الأنف والفم بوضع كمامة طبية أو منديل مبلل بالماء عند الخروج- احرص على شرب كميات وفيرة من الماء للمحافظة على رطوبة الجسم- تناول دواء الحساسية (مضاد الهيستامين) اذا كنت مصابا بالحساسية- ضع نظارات واقية لحماية العينين اذا كنت تعاني من حساسية العين- استنشق بخار الماء لترطيب الأنف وتخفيف أعراض الاحتقان- توجه لاقرب مستشفى عند احساسك بضيق وصعوبة بالتنفس- اطلع دائما على آخر مستجدات أحوال الطقس واستعد للمتغيرات الطارئة