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نصائح لمواجهة العواصف الترابية وتجنب اضرارها‎‎.. فيديو

2022-05-07 | 11:06
1,155 مشاهدة
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نصائح لمواجهة العواصف الترابية وتجنب اضرارها‎‎

نصائح لمواجهة العواصف الترابية وتجنب اضرارها‎‎.. فيديو
- حاول البقاء في أماكن داخلية مغلقة مع مراعاة إغلاق جميع النوافذ والأبواب بإحكام
- للخروج الاضطراري حاول الالتزام بالمناطق المحمية وتفادي المناطق المفتوحة
- تغطية الأنف والفم بوضع كمامة طبية أو منديل مبلل بالماء عند الخروج
- احرص على شرب كميات وفيرة من الماء للمحافظة على رطوبة الجسم
- تناول دواء الحساسية (مضاد الهيستامين) اذا كنت مصابا بالحساسية
- ضع نظارات واقية لحماية العينين اذا كنت تعاني من حساسية العين
- استنشق بخار الماء لترطيب الأنف وتخفيف أعراض الاحتقان
- توجه لاقرب مستشفى عند احساسك بضيق وصعوبة بالتنفس
- اطلع دائما على آخر مستجدات أحوال الطقس واستعد للمتغيرات الطارئة
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