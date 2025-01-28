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بالفيديو: ملف خطير يشوبه الفساد داخل وزارة الاتصالات

2025-01-28 | 06:42 2025-01-28T06:42:37+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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تتداول اوساط عدة الحديث عن عودة وزارة الاتصالات للتعاقد مع شركة اتهمت في وقت سابق بتهريب سعات الانترنت في محافظة كركوك، فيما كشف نواب عن الاستعداد لمقاضاة الوزيرة كونها ضللت الرأي العام.

على طاولة رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة وقاضي النزاهة العام

ملف خطير يشوبه الفساد داخل وزارة الاتصالات

سعات الانترنت تهرب داخل كركوك لاكثر من سنتين من قبل شركة IQ-Networks

التي سببت خسارة مالية قدرت بـ 991 مليار دينار

لتقوم الوزارة باجراءات بسيطة بحقها ولاتتناسب مع حجم الضرر

من خلال اصدار قرار بمصادرة اجهزتها وتغريمها مبلغا قدر بـ 10٪ عن كل يوم تأخير

والطريف هنا ان الشركة امتنعت عن الدفع ورفضت لاسباب مجهولة

بل ان الاخطر من ذلك هو ان تعود الوزارة لتتعاقد مع الشركة نفسها

وتمنحها عقدا لتمرير سعات الترانزيت لمدة عشر سنوات

حسب تدوينة للنائبة حنان الفتلاوي على موقع اكس وصفت فيها الامر بكارثة الكوارث

معززة الامر بوثيقة موقعة من قبل وزيرة الاتصالات توفد فيها

مستشارا فنيا ومدراء عامين لموقع شركة IQ-Networks في تركيا

مهددة الوزيرة بمقاضاتها قريبا لتضليلها الرأي العام وهدرها لاموال الدولة
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