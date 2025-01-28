بالفيديو: ملف خطير يشوبه الفساد داخل وزارة الاتصالات

على طاولة رئيس الوزراء
ورئيس هيئة النزاهة
وقاضي النزاهة
العام
ملف خطير يشوبه الفساد داخل وزارة الاتصالات
سعات الانترنت
تهرب داخل كركوك
لاكثر من سنتين من قبل شركة IQ-Networks
التي سببت خسارة مالية قدرت بـ 991 مليار دينار
لتقوم الوزارة باجراءات بسيطة بحقها ولاتتناسب مع حجم الضرر
من خلال اصدار قرار بمصادرة اجهزتها وتغريمها مبلغا قدر بـ 10٪ عن كل يوم تأخير
والطريف هنا ان الشركة امتنعت عن الدفع ورفضت لاسباب مجهولة
بل ان الاخطر من ذلك هو ان تعود الوزارة لتتعاقد مع الشركة نفسها
وتمنحها عقدا لتمرير سعات الترانزيت لمدة عشر سنوات
حسب تدوينة للنائبة حنان الفتلاوي على موقع اكس وصفت فيها الامر بكارثة الكوارث
معززة الامر بوثيقة موقعة من قبل وزيرة الاتصالات توفد فيها
مستشارا فنيا ومدراء عامين لموقع شركة IQ-Networks في تركيا
مهددة الوزيرة بمقاضاتها قريبا لتضليلها الرأي العام وهدرها لاموال الدولة