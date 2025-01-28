بالفيديو: ملف خطير يشوبه الفساد داخل وزارة الاتصالات

على طاولة ورئيس هيئة وقاضي العامملف خطير يشوبه الفساد داخل وزارة الاتصالاتسعات تهرب داخل لاكثر من سنتين من قبل شركة IQ-Networksالتي سببت خسارة مالية قدرت بـ 991 مليار دينارلتقوم الوزارة باجراءات بسيطة بحقها ولاتتناسب مع حجم الضررمن خلال اصدار قرار بمصادرة اجهزتها وتغريمها مبلغا قدر بـ 10٪ عن كل يوم تأخيروالطريف هنا ان الشركة امتنعت عن الدفع ورفضت لاسباب مجهولةبل ان الاخطر من ذلك هو ان تعود الوزارة لتتعاقد مع الشركة نفسهاوتمنحها عقدا لتمرير سعات الترانزيت لمدة عشر سنواتحسب تدوينة للنائبة حنان الفتلاوي على موقع اكس وصفت فيها الامر بكارثة الكوارثمعززة الامر بوثيقة موقعة من قبل وزيرة الاتصالات توفد فيهامستشارا فنيا ومدراء عامين لموقع شركة IQ-Networks في تركيامهددة الوزيرة بمقاضاتها قريبا لتضليلها الرأي العام وهدرها لاموال الدولة