عصائر طبيعية تعزز نمو الشعر

وتعد الوجبات المتوازنة مع تناول المكملات الغذائية هي مفتاح نمو الشعر الصحي، والخبر السار هو أنه يمكنكِ تعزيز نمو الشعر من خلال تضمين بعض أفضل العناصر الغذائية في هيئة عصير أو مخفوق، يسهل تناوله في كل مكان.1. العصائر الغنية بالحديدأحد الأسباب الرئيسية، التي تجعل النساء يعانين تساقط الشعر هو نقص الحديد أو فقر الدم، إليكِ بعض الخضروات والفواكه الغنية بالحديد، التي يمكن تناولها على شكل عصائر.السبانخ: تحتوي على نسبة عالية من الحديد، ويمكن إضافة السبانخ إلى نظامكِ الغذائي للعناية بالشعر، كما تضم عناصر مفيدة أيضاً، مثل: البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين (ج)، والكاروتينات والنحاس.الشمندر: إضافة رائعة أخرى إلى نظامكِ الغذائي، حيث يمكنه ضخ مستويات الحديد، وإيقاف تساقط الشعر.2. العصائر الغنية بمضادات الأكسدةلقد وجدت الدراسات أن مضادات الأكسدة تساعد في تقليل ضرر الجذور الحرة وحماية خلايا الجسم، إليكِ بعض العصائر الغنية بمضادات الأكسدة التي يمكنك تناولها:عصير الخيار: غني بمضادات الأكسدة، ويغذي بصيلات الشعر، ويمكنكِ مزج الخيار مع الماء وأوراق النعناع وعصير الليمون، للحصول على جرعة مكثفة من مضادات الأكسدة.3. العصائر الغنية بفيتامين (أ)هل تعلمين أن فيتامين (أ) مهم لنمو الخلايا، ما يساعد على نمو الشعر؟ أضيفي هذا العصير الغني بفيتامين (أ) إلى نظامك الغذائي.عصير الجزر: مليء بالمغذيات، وهو من الوجبات الخفيفة المثالية لتعزيز صحة الشعر، لأنه يحتوي على فيتامين (أ) و(هـ)، وتساعد هذه الفيتامينات في توفير التغذية للبصيلة، وتحفز نمو الشعر.4. العصائر الغنية بفيتامين (B12) و(B9)كلا هذين الفيتامينين مهم جداً لنمو الشعر، وجود فيتامين (ب 12) أكثر شيوعاً في المصادر الحيوانية من المصادر النباتية، بينما يوجد فيتامين (ب 9) (حمض الفوليك) في العديد من الخضروات، ما يساعد الجسم على معالجة فيتامين (ب 12)، ويمكن العثور على حمض الفوليك في العديد من الخضروات الورقية الخضراء.عصير البرتقال: غني بفيتامين (C) وحمض الفوليك (B9)، ومليء بالعديد من العناصر الغذائية الرائعة، التي يمكن أن تساعد في نمو الشعر.عصير الفراولة: مصدر كبير آخر لحمض الفوليك، فهي ليست غنية بفيتامين (B9) فحسب، بل إنها غنية بفيتامين (C) والمنغنيز والبيوتين وأوميغا 3، والبوتاسيوم.5 . البروتينالبروتين عنصر غذائي أساسي آخر لشعركِ، حيث تتكون بصيلات الشعر في الأغلب من البروتين، ولا يؤدي تناوله الكافي إلى تحسين نمو الشعر فحسب، بل يؤدي إلى تحسين ملمس الشعر وجودته. فيما يلي بعض الأفكار لمخفوق البروتين اللذيذ:مخفوق الموز: يُمزج 3/4 كوب من حليب اللوز، و1/4 كوب من الكاجو الخام، وموزة متوسطة، وملعقتان كبيرتان من الشوفان الكامل، وملعقة كبيرة من بذور الكتان، وتمرة مجففة مفرومة، ثم تمزج حتى تصبح ناعمة.