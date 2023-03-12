تعرفي على طريقة عمل مزيل مكياج طبيعي في المنزل

- مزيل مكياج طبيعي للبشرة الدهنيةالمكونات:- 20 مل من ماء الورد- 10 مل من زيت الزيتون- 5 مل من زيت فيتامين E- 5 قطرات من زيت شجرة الشايطريقة التحضير:- اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، واحتفظي بها في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق.- رجي العبوة جيدًا قبل الاستخدام.- صبي كمية من مزيل المكياج على قطنة ناعمة ثم امسحي بشرتك بلطف، يفضل استخدام قطنة للشق الأيمن من وجوههم وأخرى للشق الأيسر لضمان عدم انتقال البكتيريا.- مزيل مكياج طبيعي للبشرة الجافة- 20 مل من الماء النقي أو ماء الورد- 10 مل من زيت الأرجان- 5 مل من زيت فيتامين E- 5 قطرات من زيت الجلسرينطريقة التحضير:- اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، واحتفظي بها في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق.- رجي العبوة جيدًا قبل الاستخدام.- صبي كمية من مزيل المكياج على قطنة ناعمة ثم امسحي بشرتك بلطف.- مزيل مكياج طبيعي للبشرة الحساسةالمكونات:- ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبي- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون اللوز الحلو أو زيت الزيتون- ملعقتان كبيرتان من ماء الوردطريقة التحضير:- اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، واحتفظي به في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق.- رجي العبوة جيدًا قبل الاستخدام.- صبي كمية من مزيل المكياج على قطنة ناعمة ثم امسحي بشرتك بلطف