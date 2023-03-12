تعرفي على طريقة عمل مزيل مكياج طبيعي في المنزل

- مزيل مكياج طبيعي للبشرة الدهنية
المكونات:
- 20 مل من ماء الورد
- 10 مل من زيت الزيتون
- 5 مل من زيت فيتامين E
- 5 قطرات من زيت شجرة الشاي
طريقة التحضير:
- اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، واحتفظي بها في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق.
- رجي العبوة جيدًا قبل الاستخدام.
- صبي كمية من مزيل المكياج على قطنة ناعمة ثم امسحي بشرتك بلطف، يفضل استخدام قطنة للشق الأيمن من وجوههم وأخرى للشق الأيسر لضمان عدم انتقال البكتيريا.
- مزيل مكياج طبيعي للبشرة الجافة
- 20 مل من الماء النقي أو ماء الورد
- 10 مل من زيت الأرجان
- 5 مل من زيت فيتامين E
- 5 قطرات من زيت الجلسرين
طريقة التحضير:
- اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، واحتفظي بها في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق.
- رجي العبوة جيدًا قبل الاستخدام.
- صبي كمية من مزيل المكياج على قطنة ناعمة ثم امسحي بشرتك بلطف.
- مزيل مكياج طبيعي للبشرة الحساسة
المكونات:
- ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبي
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون اللوز الحلو أو زيت الزيتون
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد
طريقة التحضير:
- اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، واحتفظي به في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق.
- رجي العبوة جيدًا قبل الاستخدام.
- صبي كمية من مزيل المكياج على قطنة ناعمة ثم امسحي بشرتك بلطف