الرياضة درع وقائيّ من سرطان الثدي!

مثل القلب، السكري، والاكتئابكما تُقلّل من خطر الإصابة بسرطان الثدي!ممارسةُ الرياضة قبل انقطاع الطمثتُخفّف من خطر سرطان الثديبشكل مقارنة بما بعده!تُقلّل الرياضة من هرمونات الإستروجين والأندروجينوتساهم في تخفيض الدهون والوقاية من مخاطرتُعتبر الرياضة علاجا طبيعيا ضدّكونها تُحفّز هورمون السيروتونين والإندورفين في الجسمالأنشطة الرياضيّة المناسبة لصحة ونفسية مرضى سرطان تشمل:المشيركوب الدراجةاليوغاالبيلاتس