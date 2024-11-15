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الرياضة درع وقائيّ من سرطان الثدي!
للنساء فقط
تُعتبر الرياضة نشاطاً بدنيًا هامًا للوقاية من أمراض عديدة:
2024-11-15 | 01:42
2024-11-15T01:42:00+00:00
Alsumaria Tv
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الرياضة درع وقائيّ من سرطان الثدي!
المصدر:
السومرية
21 مشاهدة
تُعتبر الرياضة نشاطاً بدنيًا هامًا للوقاية من أمراض عديدة:
مثل القلب، السكري، والاكتئاب
كما تُقلّل من خطر الإصابة بسرطان الثدي!
ممارسةُ الرياضة قبل انقطاع الطمث
تُخفّف من خطر سرطان الثدي
بشكل
أكبر
مقارنة بما بعده!
تُقلّل الرياضة من هرمونات الإستروجين والأندروجين
وتساهم في تخفيض الدهون والوقاية من مخاطر
السرطان
تُعتبر الرياضة علاجا طبيعيا ضدّ
الاكتئاب
كونها تُحفّز هورمون السيروتونين والإندورفين في الجسم
الأنشطة الرياضيّة المناسبة لصحة ونفسية مرضى سرطان تشمل:
المشي
ركوب الدراجة
اليوغا
البيلاتس
>>
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