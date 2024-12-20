علامات تحذيرية للأورام... كيف تكتشفها قبل أن تتفاقم؟

لمعرفة المزيد عن الأورام وعوارضها، تابعوا هذا المقال، مع فرح من "بيوتيك" الذي يعرض على شاشة السومرية، كل الساعة 10:30 مساءً.هل نشعر بوجود الأورام؟يمكن أن تشعر بوجود كتلة أو تغير غير طبيعي في جسمك، خاصة إذا كان الورم قريبًا من الجلد.وبعض الأورام تنمو داخليًا دون أن تسبب أعراضًا حتى تصل إلى حجم كبير أو تؤثر على وظيفة عضو حيوي.كيف تعرف أنك تعاني من ورم؟الفحص الذاتيأي كتلة أو تورم غير طبيعي في الجسم (مثل الثدي، الرقبة، أو البطن).تتبع أي تغييرات في الحجم أو الشكل .وذكرت بعض الأعراض التي تظهر جراء التورم وهي:• فقدان الوزن غير المبرر.• الإرهاق المستمر.• فقدان الشهية.• ألم مستمر وغير مبرر.• استشارة الطبيب:إذا لاحظت أي تغييرات غير طبيعية، يجب زيارة طبيب متخصص لإجراء الفحوص اللازمة.ما هي العلامات التحذيرية التي قد تنبئ بالأورام؟• كتلة أو تورم: ظهور كتلة في أي مكان بالجسم، سواء كانت مؤلمة أو غير مؤلمة.• نزيف أو إفرازات غير طبيعية: نزيف مهبلي خارج الدورة الشهرية، نزيف من الأنف، أو دم في البراز أو البول.• تغيرات في الجلد: ظهور شامات جديدة أو تغيرات في حجم أو لون الشامات القديمة، تقرحات لا تلتئم.• تغيرات في الجهاز الهضمي أو البولي: صعوبة في البلع، تغيرات في عادات الإخراج (إسهال أو إمساك مستمر)، ألم أو حرقان أثناء التبول.• سعال مزمن أو تغير في الصوت: سعال مستمر أو مصحوب بدم، بحة في الصوت لا تختفي.• ألم مستمر أو غير مبرر: ألم في العظام أو المفاصل أو أي منطقة أخرى دون سبب واضح.• تورم في العقد الليمفاوية: تورم في الرقبة، تحت الإبط، أو في الفخذ يمكن أن يشير إلى مشكلة.ماذا تفعل إذا كنت تشك بوجود ورم؟لا تتجاهل الأعراض: حتى الأعراض البسيطة قد تكون مؤشرًا على مشكلة تستحق التحقق.قم بإجراء الفحوصات:• الأشعة• اختبارات الدم.• الخزعات (أخذ عينة من الورم للفحص).استشر طبيبًا متخصصًاالوقاية والفحص المبكر:• الفحوصات الدورية للكشف المبكر، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بالأورام.• الحفاظ على نمط حياة صحي (تجنب التدخين، اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة).• الانتباه لأي تغيرات مفاجئة في الجسم.• إذا كنت تشعر بالقلق بشأن أي عرض معين، فلا تتردد في طلب المساعدة الطبية. التشخيص المبكر يساعد على تحسين فرص العلاج بشكل كبير.