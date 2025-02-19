Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نساء عربيات يحققن إنجازات تاريخية في 2024... وعراقية بينهن!

للنساء فقط

2025-02-19 | 05:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نساء عربيات يحققن إنجازات تاريخية في 2024... وعراقية بينهن!
142 مشاهدة

في عالم الرياضة والاقتصاد والفن، تبرز العديد من الشخصيات التي تحقق إنجازات ملهمة. في عام 2024، سجلت مجموعة من النساء العربيات نجاحات تاريخية في مجالاتهن، ليكن مثالاً على القوة والعزيمة والقدرة على تحدي الصعاب. من تسلق الجبال إلى رياضات السيارات، ومن الاقتصاد إلى السينما، تميزت هذه الشخصيات بتحقيق إنجازات غير مسبوقة وأثبتن أن لا حدود لتحقيق الأحلام.

نجلة عماد (عراقية) - الرياضة
دخلت نجلة عماد دائرة الضوء في سبتمبر/ أيلول 2024، لتصبح أول لاعبة عراقية تفوز بميدالية ذهبية بارالمبية، حيث حققت الذهبية في فئة فردي السيدات من الدرجة 6 (WS6) في العاب رياضة تنس الطاولة في بارالمبياد باريس 2024. في عام 2008، تعرضت عماد الانفجار قنبلة في مدينة بعقوبة بالعراق، مما أدى إلى فقدانها أجزاء من ساقيها وساعدها الأيمن، وهي في الثالثة من عمرها، وبالرغم من هذه التحديات. ظلت صامدة ولم تيأس، فاكتشفت شفقها برياضة تنس الطاولة في عام 2015 عندما بلغت العاشرة من عمرها، وانضمت إلى الدوري الوطني في عام 2018، في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، حققت اللاعبة البارالمبية في تنس الطاولة البالغة من العمر 20 عاما المركز السابع عن فئة الفردي من الدرجة 6. كما فازت بالميدالية الذهبية عن الفئة نفسها في دورة الألعاب البارا أسيوية 2022 في الصين، كما ظهرت عماد في قائمة فوربس الشرق الأوسط 2024 30) لعام Under 30.
 


أسماء آل ثاني (قطرية) - الرياضة
 في أكتوبر 2024، أصبحت أسماء آل ثاني أول امرأة عربية تكمل تحدي "غراند سلام"، الذي يتطلب تسلق 7 قمم شهيرة والوصول إلى القطبين الشمالي والجنوبي. بدأت رحلتها في تسلق الجبال عام 2014، وحققت العديد من الإنجازات، مثل تسلق إيفرست وأكونكاغوا.
 
ميساء صابرين (سورية) - الاقتصاد
 في ديسمبر 2024، أصبحت ميساء صابرين أول امرأة تقود مصرف سوريا المركزي. تمتلك خبرة طويلة في القطاع المصرفي، حيث شغلت عدة مناصب مهمة في المصرف والمجالس الاقتصادية السورية.
 


كوثر بن هنية (تونسية) - الأفلام والسينما
 حققت كوثر بن هنية إنجازًا تاريخيًا في 2024، حيث تم ترشيح فيلمها الوثائقي "بنات ألفة" لجائزة الأوسكار. وقد تم ترشيح فيلمها الروائي "الرجل الذي باع ظهره" في 2021، كما شاركت في لجنة تحكيم مهرجان كان.
 


كايليا نصور (جزائرية فرنسية) - الرياضة
 في أولمبياد باريس 2024، فازت كايليا نصور بأول ميدالية ذهبية أولمبية للجزائر في الجمباز، لتصبح أول لاعبة جمباز أفريقية تحقق هذا الإنجاز.
 


ريم العبود (سعودية) - الرياضة
 في مارس 2024، حققت ريم العبود رقمًا قياسيًا في تسارع السيارات أحادية المقعد في فورمولا إي، حيث انطلقت من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة في 2.49 ثانية، مما يعكس إنجازاتها في سباقات السيارات.
 


هذه الإنجازات تبرز دور المرأة في مختلف القطاعات وتؤكد على قدرتها على التفوق والإبداع، مع استمرار هذه النساء في كسر الحواجز وفتح آفاق جديدة، حيث أكدت أنهن لسن مجرد رائدات في مجالاتهن، بل أيضًا قدوة للأجيال القادمة. إن تحقيق هذه النجاحات ليس مجرد فوز فردي، بل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المرأة في المجتمع العربي على الصعيدين المحلي والدولي.

>> تابع قناة السومرية على  تويتر

للنساء فقط

منوعات

علم وعالم

نجلة عماد

العراق

السومرية

أسماء آل ثاني

كوثر بن هنية

ميساء صابرين

ريم العبود

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
19
2025-02
19 Feb 2025
Alsumaria Tv
ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. تمرير قانون الحشد وعجز تمويل الرواتب وتطورات الحمى القلاعية
Play
06:28 | 2025-02-19 06:28 Alsumaria TV Alsumaria TV
خاص السومرية
ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. تمرير قانون الحشد وعجز تمويل الرواتب وتطورات الحمى القلاعية
19
2025-02
19 Feb 2025
Alsumaria Tv
مواجهة حاسمة في الأبطال.. ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي في إياب الدور الإقصائي
Play
06:18 | 2025-02-19 06:18 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
مواجهة حاسمة في الأبطال.. ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي في إياب الدور الإقصائي
19
2025-02
19 Feb 2025
Alsumaria Tv
حكيم شاكر يختار القائمة النهائية لمنتخب العراق للقدامى
Play
06:17 | 2025-02-19 06:17 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
حكيم شاكر يختار القائمة النهائية لمنتخب العراق للقدامى
19
2025-02
19 Feb 2025
Alsumaria Tv
ابن ميسي يعيد إحياء هدف والده الأسطوري في شباك خيتافي (فيديو)
Play
05:50 | 2025-02-19 05:50 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
ابن ميسي يعيد إحياء هدف والده الأسطوري في شباك خيتافي (فيديو)
19
2025-02
19 Feb 2025
Alsumaria Tv
نساء في قيادة العالم... أقوى السيدات في 2024
Play
05:45 | 2025-02-19 05:45 Alsumaria TV Alsumaria TV
للنساء فقط
نساء في قيادة العالم... أقوى السيدات في 2024
19
2025-02
19 Feb 2025
Alsumaria Tv
ماذا قال عماد محمد بعد التعادل مع الأردن والتأهل للدور ربع النهائي؟
Play
05:41 | 2025-02-19 05:41 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
ماذا قال عماد محمد بعد التعادل مع الأردن والتأهل للدور ربع النهائي؟
بينها إعادة توقيتات الدوام للجامعات وتقليص العمل خلال رمضان.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء
24.85%
11:45 | 2025-02-18
بينها إعادة توقيتات الدوام للجامعات وتقليص العمل خلال رمضان.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء
11:45 | 2025-02-18
المالية تصدر بيانا بشأن &quot;تأخر رواتب الموظفين&quot;
24.31%
04:24 | 2025-02-18
المالية تصدر بيانا بشأن "تأخر رواتب الموظفين"
04:24 | 2025-02-18
اغلاق مطارات وحرب عالمية وتفشي فيروس.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف 2025
13.47%
09:18 | 2025-02-18
اغلاق مطارات وحرب عالمية وتفشي فيروس.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف 2025
09:18 | 2025-02-18
الانواء الجوية تتوقع كميات الامطار ليومي الأربعاء والخميس (صورة)
13.01%
15:13 | 2025-02-18
الانواء الجوية تتوقع كميات الامطار ليومي الأربعاء والخميس (صورة)
15:13 | 2025-02-18
امساكيات شهر الصيام.. المرجع الأعلى يحدد أول ايام رمضان (وثائق)
12.69%
01:11 | 2025-02-19
امساكيات شهر الصيام.. المرجع الأعلى يحدد أول ايام رمضان (وثائق)
01:11 | 2025-02-19
الدولار ينخفض مساء
11.67%
11:36 | 2025-02-17
الدولار ينخفض مساء
11:36 | 2025-02-17
المزيد
اخترنا لك
نساء في قيادة العالم... أقوى السيدات في 2024
05:45 | 2025-02-19
"ابكي بسيارة رولز رويس ولا في سيارة كيا"... زين كرزون ترفض الزواج من فقير!
14:22 | 2025-02-18
ابنة نادين نسيب نجيم تنافسها بالجمال والأناقة... شاهدوا صور الأمّ وابنتها!
08:31 | 2025-02-17
والد هدى قطان باع قطعة أرض في العراق لتأسيس مشروع "هدى بيوتي" وتكشف عن أسرارها الحزينة وطفولتها الصعبة بعد الهجرة
11:59 | 2025-02-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.