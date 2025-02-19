نساء عربيات يحققن إنجازات تاريخية في 2024... وعراقية بينهن!

في عالم الرياضة والاقتصاد والفن، تبرز العديد من الشخصيات التي تحقق إنجازات ملهمة. في عام 2024، سجلت مجموعة من النساء العربيات نجاحات تاريخية في مجالاتهن، ليكن مثالاً على القوة والعزيمة والقدرة على تحدي الصعاب. من تسلق الجبال إلى رياضات السيارات، ومن الاقتصاد إلى السينما، تميزت هذه الشخصيات بتحقيق إنجازات غير مسبوقة وأثبتن أن لا حدود لتحقيق الأحلام.



نجلة عماد (عراقية) - الرياضة

دخلت نجلة عماد دائرة الضوء في سبتمبر/ أيلول 2024، لتصبح أول لاعبة عراقية تفوز بميدالية ذهبية بارالمبية، حيث حققت الذهبية في فئة فردي السيدات من الدرجة 6 (WS6) في العاب رياضة تنس الطاولة في بارالمبياد باريس 2024. في عام 2008، تعرضت عماد الانفجار قنبلة في مدينة بالعراق، مما أدى إلى فقدانها أجزاء من ساقيها وساعدها الأيمن، وهي في الثالثة من عمرها، وبالرغم من هذه التحديات. ظلت صامدة ولم تيأس، فاكتشفت شفقها برياضة تنس الطاولة في عام 2015 عندما بلغت العاشرة من عمرها، وانضمت إلى الدوري الوطني في عام 2018، في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، حققت اللاعبة البارالمبية في تنس الطاولة البالغة من العمر 20 عاما المركز السابع عن فئة الفردي من الدرجة 6. كما فازت بالميدالية الذهبية عن الفئة نفسها في دورة الألعاب البارا أسيوية 2022 في الصين، كما ظهرت عماد في قائمة فوربس الشرق الأوسط 2024 30) لعام Under 30.





أسماء آل ثاني (قطرية) - الرياضة

في أكتوبر 2024، أصبحت أسماء آل ثاني أول امرأة عربية تكمل تحدي "غراند سلام"، الذي يتطلب تسلق 7 قمم شهيرة والوصول إلى القطبين الشمالي والجنوبي. بدأت رحلتها في تسلق الجبال عام 2014، وحققت العديد من الإنجازات، مثل تسلق إيفرست وأكونكاغوا. في أكتوبر 2024، أصبحت أسماء آل ثاني أول امرأة عربية تكمل تحدي "غراند سلام"، الذي يتطلب تسلق 7 قمم شهيرة والوصول إلى القطبين الشمالي والجنوبي. بدأت رحلتها في تسلق الجبال عام 2014، وحققت العديد من الإنجازات، مثل تسلق إيفرست وأكونكاغوا.

ميساء صابرين (سورية) - الاقتصاد

في ديسمبر 2024، أصبحت ميساء صابرين أول امرأة تقود مصرف سوريا المركزي. تمتلك خبرة طويلة في القطاع المصرفي، حيث شغلت عدة مناصب مهمة في المصرف والمجالس الاقتصادية السورية.





كوثر بن هنية (تونسية) - الأفلام والسينما

حققت كوثر بن هنية إنجازًا تاريخيًا في 2024، حيث تم ترشيح فيلمها الوثائقي "بنات ألفة" لجائزة الأوسكار. وقد تم ترشيح فيلمها الروائي "الرجل الذي باع ظهره" في 2021، كما شاركت في لجنة تحكيم مهرجان كان. حققت كوثر بن هنية إنجازًا تاريخيًا في 2024، حيث تم ترشيح فيلمها الوثائقي "بنات ألفة" لجائزة الأوسكار. وقد تم ترشيح فيلمها الروائي "الرجل الذي باع ظهره" في 2021، كما شاركت في لجنة تحكيم مهرجان كان.





كايليا نصور (جزائرية فرنسية) - الرياضة

في أولمبياد باريس 2024، فازت كايليا نصور بأول ميدالية ذهبية أولمبية للجزائر في الجمباز، لتصبح أول لاعبة جمباز أفريقية تحقق هذا الإنجاز. في أولمبياد باريس 2024، فازت كايليا نصور بأول ميدالية ذهبية أولمبية للجزائر في الجمباز، لتصبح أول لاعبة جمباز أفريقية تحقق هذا الإنجاز.





ريم العبود (سعودية) - الرياضة

في مارس 2024، حققت ريم العبود رقمًا قياسيًا في تسارع السيارات أحادية المقعد في فورمولا إي، حيث انطلقت من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة في 2.49 ثانية، مما يعكس إنجازاتها في سباقات السيارات. في مارس 2024، حققت ريم العبود رقمًا قياسيًا في تسارع السيارات أحادية المقعد في فورمولا إي، حيث انطلقت من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة في 2.49 ثانية، مما يعكس إنجازاتها في سباقات السيارات.