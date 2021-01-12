القبض على ٧ متهمين بسرقة أنابيب تعود لإحدى الدوائر في نينوى

اعلنت قيادة شرطة نينوى، الثلاثاء، عن القبض على ٧ متهمين بسرقة أنابيب تعود لإحدى الدوائر في المحافظة.

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء ليث خليل الحمداني في بيان تلقت السومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من مديرية شرطة مخمور وقسم امن الافراد ومديرية مكافحة الاجرام التابعة لقيادة شرطة نينوى العاملة ضمن وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية وبعد ورود معلومات مؤكدة تمكنت من احباط جريمة لسرقة (انابيب) كبيرة الحجم تعود ملكيتها لإحدى الدوائر في قضاء مخمور عددها ( ٢٦٤ انبوب )".

واضاف انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين السبعة المتورطين بهذه السرقة وتوقيفهم وفق المادة ٤٤٤ / ١١ / ٣١ ق ع، حيث تم القبض عليهم بالجرم المشهود اثناء تحميلهم للمواد المسروقة على العجلات في منطقة ( قضاء مخمور ) جنوب شرق مدينة الموصل".