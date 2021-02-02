الشرطة المجتمعية تعيد فتاة هربت من ذويها بسبب العنف المفرط

وقالت الشرطة المجتمعية في بيان تلقته السومرية نيوز ان "العملية تمت أثر وصول نداء من سيطرة المحافظة الرئيسة الى الشرطة المجتمعية تفيد بوجود فتاة بقربهم تم التحفظ عليها بسبب قدومها من محافظة أخرى بدون عائلتها، حيث توجهت المجتمعية على الفور الى مكان تواجد الفتاة، للوقوف على أسباب هروبها، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لها".واضافت ان "الشرطة اتصلت بذويها بغية تسليمها لهم، وأخذ التعهدات الخطية منهم بعدم تعنيفها مستقبلا، وستنظم الشرطة المجتمعية زيارات دورية لمحل إقامة الفتاة للوقوف على أحوالها وطريقة تعامل ذويها معها".