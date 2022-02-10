الفياض: أبرمنا عقود تسليح جديدة توازي التقنيات الحديثة - عاجل

وقال الفياض في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوات الحشد الشعبي كانت تقاتل الإرهاب الداعشي بأسلحة ميتة من مقابر الجيش العراقي اذ يجب ان تحدث تلك الأسلحة وبتقنيات حديثة"، مبينا ان "الحشد الشعبي يمتلك أسلحة حديثة ونوعية وموزعة على قواطع عملياته".وأضاف الفياض "أبرمنا عقود تسليح جديدة لسد النقص الحاصل "، لافتا الى ان "الحشد الشعبي منتشر في جميع المحافظات العراقية نظرا لوجود الإرهاب التي طالت أغلبها".