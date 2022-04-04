إصابة ضابطين ومنتسبين في نينوى.. طيران القوة الجوية يثأر

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت قوة من اللواء ٧٥ في الفرقة ١٦ ضمن قيادة عمليات نينوى، واجب بحث وتفتيش في سلسلة جبال نويگيط جنوب غربي نينوى، ولاحظت مجموعة من الإنفاق وتم قتل احد الارهابيين الانتحاريين في اشتباك للقوة، فيما فجر إرهابي انتحاري نفسه داخل إحدى الإنفاق، مما تسبب باصابات طفيفة لاثنين من الضباط واثنين من المراتب".وأضاف البيان، إنه "بعدها اوعزت خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة للقوة بالانسحاب والابتعاد عن الإنفاق، لكي تقوم طائرات القوة الجوية بتنفيذ المعالجه التي بدورها نفذت ضربتين جويتين على نفقين، أسفرتا عن قتل الإرهابيين الذين كانوا بداخلهما".