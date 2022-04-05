أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، ضبط (22) شاحنة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنطقة الوسطى.

وذكر بيان للهيئة ورد للسومرية نيوز، أن"مديرية جمرك المنطقة الوسطى وبجهود استثنائية ومتميزة متمثلة بمدير المنطقة وكوادر قسم التحري ومكافحة التهريب تمكنت من ضبط (22) شاحنة مخالفة لشروط و ضوابط الاستيراد". وأضاف ان "الشاحنات محملة بمواد متنوعة (اجهزة كهربائية+ ادوات احتياطية +سيراميك+ بطاريات+ اثاث منزلي + احذية+ كهربائيات مستعملة +انابيب+ حليب اطفال+ ملصقات ملونة+مقاطع المنيوم)". واكد البيان أنه "تمت احالة جميع المخالفات الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

