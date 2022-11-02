وزير الداخلية يوجه تحذيرا للضباط الذين يرتادون "النوادي الليلية"

وقال الشمري خلال اجتماعه مع مديرية امن الافراد، إن "العقوبة ستكون شديدة بحق الضباط الذين يتوجهون للنوادي الليلية".وتابع، "عليكم التصدي للمعقبين في الدوائر الخدمية، ومنعهم من الدخول"، مؤكدا أن ضابط الامن يجب ان يكون قدوة".وأضاف الشمري أن "عقوبتي بحق ضابط الامن سوف تكون اكثر من بقية الافراد".