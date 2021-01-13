اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الاربعاء، ان اكثر من ثلث سكان العراق غير مشمولين بخدمة جمع ونقل النفايات خلال سنه 2019.

وقال الجهاز في تقرير له اطلعت عليه السومرية نيوز ان "نسبة السكان المخدومين بخدمة جمع النفايات على مستوى العراق بلغ 63%، مبينا ان ذلك يشير الى اكثر من ثلث السكان غير مشمولين بهذه الخدمة".

واضاف الجهاز "ان نسبه السكان المخدومين على مستوى الحضر بلغ نسبته 88.7% وفي الريف بلغ 10.3%".

واشار الى ان "بلدية محافضة المثنى جاءت بالمرتبة الاولى باكثر البلديات خدمة لمناطقها الحضرية وبواقع 99.6% ، في حين سجلت محافظه صلاح الدين اقل نسبة لسكان الحضر المخدومين بهذه الخدمة وبواقع 51.6%".

ولفت الى ان "أغلب مواقع التجمیع المؤقت غیر حاصلة على الموافقة البیئیة حيث بلغ عدد المحطات التحویلیة النظامیة 20 محطة خلال سنة 2019 منھا 17 محطة حاصلة على الموافقة البیئیة و3 محطات غیر حاصلة على الموافقة البیئیة، لافتا الى ان المحطات التحویلیة غیر النظامیة فقد بلغ عددھا57 محطة منھا 7 محطات حاصلة على الموافقة البیئیة و50 محطة غیر حاصلة على الموافقة البیئیة، في حین بلغ عدد مواقع طمر النفایات 224 موقعاً حاصلاً وغیر حاصلة على الموافقة البیئیة".