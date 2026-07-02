مصرف الرشيد يعلن صرف الفوائد المالية لهذه الفئة



ـ اقتصاد



أعلن ، اليوم الخميس، المباشرة بصرف الفوائد نصف السنوية الخامسة لحملة سندات الإعمار – الإصدارية الثالثة من فئة (1,000,000) دينار.





وذكرت المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "عملية الصرف تتم عبر الفروع المحددة والمعتمدة، داعياً المواطنين من حملة السندات إلى مراجعة تلك الفروع لاستلام مستحقاتهم".



وتابع أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ برامج والبنك المركزي العراقي الرامية إلى تعزيز أدوات الادخار والاستثمار الوطنية، ودعم الجهود الحكومية في تمويل مشاريع التنمية والإعمار، فضلاً عن تحفيز مشاركة المواطنين في الأدوات المالية الحكومية المعتمدة".