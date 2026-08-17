خام برنت يتجاوز 91 دولارا للبرميل

وارتفع سعر لشهر أكتوبر بنسبة 2.86% عن الإغلاق السابق، ليصل إلى 91.05 دولارا للبرميل، وهي المرة الأولى منذ 31 تموز التي يتجاوز فيها السعر 91 دولارا.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط لشهر سبتمبر بنسبة 2.99%، لتصل إلى 83.90 دولارا للبرميل.يذكر أن وكالة "فارس" كانت قد أفادت مساء اليوم الاثنين، بأن احتجزت ناقلة نفط في ، لمخالفتها "ترتيبات العبور" الإيرانية، مضيفة أنه "تم إيقاف الناقلة الإماراتية بالقرب من ".