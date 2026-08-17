الحكومة العراقية تحسم جدل حذف الأصفار من العملة

حسمت ، اليوم الاثنين، الجدل الدائر حول حذف الأصفار من العملة العراقية.

وقال المتحدث باسم الحكومة وفق التلفزيون الرسمي، " لم يتخذ قرارا بحذف الأصفار من العملة".

وأضاف العبودي "قرار حذف الأصفار من العملة يتطلب تشريعاً من البرلمان".

وعاد ملف حذف الأصفار من العملة العراقية إلى الواجهة مجدداً، بعد حديث وزير الاتصالات عن صدور قرار يتعلق بتغيير العملة وحذف الأصفار منها، في تطور أعاد فتح واحد من أكثر الملفات النقدية جدلاً في ، وسط تساؤلات اقتصادية وشعبية عن حقيقة القرار، والجهة التي أصدرته، وموعد دخوله حيز التنفيذ.