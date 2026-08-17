أرامكو تطرح شحنات نفط للبيع خارج مضيق هرمز

ونقلت المصادر أن الشركة تجري مباحثات مع مشترين محتملين بشأن بيع شحنات من الخام العربي المتوسط والعربي الثقيل، على أن تتم عملية التسليم عبر نقل النفط من سفينة إلى أخرى في ميناء الإماراتي، الواقع خارج نطاق المضيق.وبحسب أحد المصادر، فإن الشحنات المطروحة مخصصة للتحميل خلال شهر أيلول المقبل.