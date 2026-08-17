مازال اقل من 155 الفا.. أسعار الدولار في السوق العراقية

– اقتصادي

شهدت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي استقرارا في التعاملات المسائية لليوم الاثنين.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 154500 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

