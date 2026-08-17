قفزة كبيرة بأسعار الذهب العراقي والأجنبي في أسواق بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 960 ألف دينار، وسعر شراء 956 ألف دينار، بعد أن سجل يوم أمس 950 ألف دينار.فيما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 930 ألف دينار، وسعر الشراء 926 ألف دينار.أما في محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 960 و970 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 930 و940 ألف دينار.