بعد توقف بسبب حرب إيران.. النفط الشرق أوسطي يعود إلى أميركا

وبحسب بيانات شركة "Kpler"، يتجه نحو 9 ملايين برميل من نفط الشرق الأوسط إلى الموانئ الأميركية خلال شهر آب الحالي، وهو مستوى يفوق تدفقات الأشهر الماضية، لكنه لا يزال عند نحو نصف متوسط التدفقات المسجلة قبل اندلاع الحرب.وتشمل الشحنات كميات جرى الإفراج عنها خلال وقف إطلاق النار المؤقت بين وإيران في حزيران، والذي سمح بعودة الملاحة عبر لعدة أسابيع، فضلاً عن شحنات نقلها منتجو عبر مسارات بديلة.وتأتي الإمدادات الجديدة من دول بينها والإمارات والكويت، في وقت تقترب فيه مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة من أدنى مستوياتها منذ نحو ثماني سنوات.