أعلن مستشار رئيس ، صالح ماهود سلمان، الخميس، عن اكتمال أول عملية تمويل دولية لمشروع تابع للقطاع الخاص العراقي.

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وقال سلمان، في بيان، "إتمام أول عملية تمويل دولية لمشروع تابع للقطاع الخاص العراقي بضمانة سيادية عراقية، بالتعاون مع مؤسسة AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH الألمانية، وبالشراكة مع Commerzbank الألماني، في خطوة تُعد إنجازاً مهماً ضمن جهود الحكومة الرامية إلى دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد العراقي".

وأوضح أن "هذه العملية تمثل بداية مرحلة جديدة في توظيف الضمانات السيادية لاستقطاب والتكنولوجيا والاستثمارات، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية ذات أثر اقتصادي مباشر، كما تعكس نجاح بناء شراكات مع مؤسسات مصرفية دولية رائدة، وفي مقدمتها Commerzbank، أحد أبرز البنوك الأوروبية".



وأضاف أن هذا "الإنجاز يُعد باكورة لسلسلة من مشاريع التمويل التنموي التي يُؤمل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تنويع ، ويعزز الصناعة المحلية، ويوفر فرص عمل، ويُرسخ الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية".



وأكد سلمان أن "نجاح هذه العملية جاء ثمرة للتنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية العراقية (وزارة المالية والمصرف العراقي للتجارة) والشركاء الدوليين"، معرباً عن تقديره لجميع الأطراف العراقية والدولية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، والذي يمثل خطوة عملية نحو توسيع فرص التمويل والاستثمار في ، وتعزيز حضور المصارف والمؤسسات المالية العالمية في تمويل مشاريع القطاع الخاص العراقي.