انخفاض مخزونات النفط الأميركية إلى أدنى مستوى منذ 2018

وبحسب البيانات، فإن مستويات المخزونات الحالية تعد الأدنى منذ أيلول 2018، فيما جاء الانخفاض أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع أكبر.كما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 5.5 ملايين برميل، في حين ارتفعت مخزونات المشتقات النفطية بنحو 2.5 مليون برميل خلال الفترة نفسها.