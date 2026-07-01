التقاعد تباشر بصرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز





ـ اقتصاد



أعلنت العامة، اليوم الاربعاء، عن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز .



وقال معاون رئيس الوطنية حسام في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته إنه "بالتنسيق مع تعلن هيئة التقاعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز 2026".



ودعا: "المتقاعدين الذين تصلهم رسائل إلى مراجعة المصارف ومنافذ الصرف لاستلام رواتبهم".

وقال معاون رئيس الوطنية حسام في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته إنه "بالتنسيق مع تعلن هيئة التقاعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز 2026".ودعا: "المتقاعدين الذين تصلهم رسائل إلى مراجعة المصارف ومنافذ الصرف لاستلام رواتبهم".