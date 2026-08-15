الزيدي يؤكد: 2027 سيكون عام مُضاعفة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية

وذكر بيان لمكتب ورد لـ ، أن الأخير "أكد أن العام المقبل 2027، سيكون عام مضاعفة إنتاج ، ومضاعفة قدرة التوزيع والنقل، بما يمثل انطلاقة مهمة لتغيير واقع الطاقة الكهربائية في ، وأنه يطمئن العراقيين بأن الإجراءات الحكومية ماضية بإنهاء التلكؤ في ملف الكهرباء ووقف الهدر والفساد، الذي استمر لعقود".وبحسب البيان، "جاء ذلك خلال زيارة أجراها الزيدي إلى مقرّ وزارة الكهرباء، ضمن المتابعة الفعالة لأداء مؤسسات الدولة الخدمية، إذ استهلها بترؤس اجتماع موسع للمسؤولين والكوادر المتقدمة في الوزارة، شدد فيه على ضرورة مضاعفة الجهود، ومحاربة الفساد، وتقديم دراسة عاجلة لتغذية المحطّات على مختلف أنواعها المتوفرة، وبما يضمن تحسن ملحوظ في تجهيز الطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل".ووجّه الزيدي، وزير الكهرباء بالآتي:* إجراء الصيانة الكاملة لثلاثين ألف واط المنتجة حالياً.* شراء طاقة مستوردة بما لا يقل عن 10 ميكا واط من دول الجوار.* شراء 37 ألف ميكا واط موزعة بواقع 15 ألف ميكا واط من شركة جي اي (GE) و12 ألف ميكا واط من الطاقة الشمسية و10 آلاف ميكا واط حرارية.