أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأسواق العراقية اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 830 ألفاً، وبلغ سعر الشراء 826 ألف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 860 ألفاً و870 ألف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.