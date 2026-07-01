الدولار يتراجع مع إغلاق التداولات في البورصة المحلية

سعر البيع: 155,500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 154,500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 154,900 دينار مقابل كل 100 دولارسعر الشراء: 154,850 دينارًا مقابل 100 دولار.