عالميا.. الذهب يواصل الارتفاع مع رفع الفائدة الأمريكية

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.14% إلى 4088.20 دولار للأونصة.فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.90% إلى 4066.85 دولار للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ ⁠23 يونيو 2026 في الجلسة السابقة.ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي" فإن المتعاملين يتوقعون في الوقت الراهن بنسبة 64% تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي).ويوم أمس أظهرت البيانات ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 98000 وظيفة في يونيو حزيران، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين البالغة 118000 وظيفة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ⁠ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 60.20 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 2.3% إلى 1613 دولارا. وصعد البلاديوم 1.5% إلى 1228.18 دولار.