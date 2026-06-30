الدولار يواصل تراجعه في الأسواق المحلية

واصلت أسعار صرف الدولار تراجعها أمام الدينار، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق واربيل مع إغلاق التداولات.



سعر البيع: 155,500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 154,500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 154,750 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 154,700 دينار مقابل 100 دولار. سعر البيع: 155,500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 154,500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 154,750 ديناراً مقابل 100 دولارسعر الشراء: 154,700 دينار مقابل 100 دولار.