إلغاء مفاوضات الدوحة ترفع أسعار النفط في الأسواق العالمية

وصعدت بمقدار 33 سنتاً، أو 0.45%، لتسجل 73.28 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب الوسيط الأمريكي بمقدار 34 سنتاً، أو 0.49%، إلى 69.84 دولاراً للبرميل.وجاءت المكاسب أيضاً بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 يونيو، إلى جانب تراجع مخزونات البنزين، ما عزز المخاوف بشأن الإمدادات.وفي التطورات السياسية، أعلنت وقطر أن ستلتقي بوسطاء في بدلاً من إجراء محادثات مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين، رغم وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة القطرية لإجراء محادثات وصفتها بأنها "رفيعة المستوى".كما أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن لن تسمح لإيران بفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر ، مشيراً إلى أن تدفقات النفط عبر المضيق عادت إلى مستويات ما قبل الحرب.