أسعار النفط تستقر بفعل بيانات صينية قوية

استقرت أسعار النفط الخميس مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم مما أثار مخاوف بشأن الطلب ، الا ان تراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي والبيانات القوية من الصين حدت من الخسائر.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتًات ، أو 0.20٪ ، إلى 55.96 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:25 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع عقود غرب تكساس الوسيط الأمريكية 2 سنتً، إلى 52.90 دولارًا للبرميل.

أعلنت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا عمليات إغلاق أكثر صرامة وأطول لفيروس كورونا يوم الأربعاء بسبب انتشار سريع لمتغير COVID تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا ، وبما أنه من غير المتوقع أن تساعد اللقاحات كثيرًا لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر أخرى.

قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع ، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مع زيادة إنتاج المصافي إلى أعلى مستوى منذ أغسطس آب.

أظهرت بيانات جمركية ، اليوم الخميس ، أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام ارتفع بنسبة 7.3٪ في عام 2020 على الرغم من صدمة فيروس كورونا في وقت سابق من العام ، مع وصول قياسي في الربعين الثاني والثالث مع توسع المصافي في عملياتها وانخفاض الأسعار شجعت على التخزين.

قال مسؤول في وكالة الطاقة الدولية (IEA) إن منتجي النفط يواجهون تحديًا غير مسبوق لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ، حيث إن العوامل ، بما في ذلك وتيرة واستجابة لقاحات COVID-19 ، تخيم على التوقعات.