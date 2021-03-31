أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لليوم الاربعاء

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية، لليوم الاربعاء بحسب رصد مختصين.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 146,000

سعر شراء الدولار 145,000

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,500,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 117,30 دولار

100 باوند 137,53 دولار

100 دولار 837,00 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1686,70$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 64,72 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 61,08 دولار

سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار 146,000سعر شراء الدولار 145,000تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار 2,500,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو 117,30 دولار100 باوند 137,53 دولار100 دولار 837,00 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1686,70$ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت 64,72 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 61,08 دولار