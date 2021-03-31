أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لليوم الاربعاء

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 146,000
سعر شراء الدولار 145,000
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,500,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 117,30 دولار
100 باوند 137,53 دولار
100 دولار 837,00 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1686,70$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 64,72 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 61,08 دولار