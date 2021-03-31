الزراعة تكشف عن رغبة شركات عالمية باستثمار الاراضي الصحراوية في العراق

وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "هناك الكثير من المساحات الصحراوية المعدة والمهيئة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي"، مبينا ان "الوزارة سلمت هذه المساحات الى الهيأة الوطنية الراعية لعملية الاستثمار في العراق".ولفت النايف الى "المفاوضات مع المملكة العربية السعودية في سابق الأيام والتي توقفت نتيجة قلت مصادر المياه الجوفية التي لا تكفي الا لسنوات قليلة"، مشيرا الى ان "العراق دعا السعودية إلى أن يطلبوا مساحات أخرى".وتابع أن "هناك مفاوضات اخرى مع شركات عالمية منها شركات صينية دخلت على الخط للاسثتمار في الاراضي الصحراية الممتدة على مساحات واسعة في العراق".