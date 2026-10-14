ثلاث دول تستحوذ على أكثر من 85% من قدرات طاقة الرياح في أفريقيا

وقال خبير الطاقة المصري، أسامة فوزي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة (هيدروجين إنتليجنس)، في تصريحات صحفية، إن "تركز مشروعات طاقة الرياح في الدول الثلاث يعود إلى توافر المواقع الملائمة لإقامة المحطات، إلى جانب السياسات الحكومية المحفزة للاستثمار في قطاع ".وأضاف، أن "عدداً من يتجه نحو الطاقة الشمسية بسبب انخفاض تكاليفها الاستثمارية مقارنة بمشروعات الرياح"، مبيناً أن "التوسع في الطاقة المتجددة لا يعتمد على توافر الموارد الطبيعية وحدها، بل يتطلب بيئة تشريعية وتنظيمية واضحة قادرة على جذب الاستثمارات".وأوضح فوزي، أن "غياب الأطر القانونية والتنظيمية المحفزة في بعض الدول الأفريقية يحد من دخول المستثمرين إلى قطاع طاقة الرياح، في حين توفر والمغرب وجنوب أفريقيا آليات داعمة للاستثمار، من بينها عقود شراء الكهرباء طويلة الأجل، التي قد تمتد إلى 30 أو 32 عاماً".وأشار إلى أن "هذه العقود تمنح المستثمرين وضوحاً أكبر بشأن الإيرادات المستقبلية، وتساعد على تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات واسترداد تكاليف إنشائها"، لافتاً إلى أن "أسعار شراء الكهرباء ومدد التعاقد تمثل عوامل أساسية في اتخاذ القرارات الاستثمارية".وأكد أن "تطوير شبكات الكهرباء يمثل أحد أبرز متطلبات التوسع في مشروعات طاقة الرياح، إذ إن ضعف البنية التحتية ومحدودية القدرة الاستيعابية للشبكات قد يعرقلان نقل الطاقة المنتجة إلى المستهلكين، حتى مع توافر الموارد الطبيعية والتمويل اللازم لإنشاء المحطات".وشدد على "أهمية تكامل السياسات الاستثمارية مع خطط تطوير شبكات نقل الكهرباء، لضمان الاستفادة من إمكانات طاقة الرياح وتعزيز مساهمتها في مزيج الطاقة بالقارة الأفريقية".