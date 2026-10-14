ثلاث دول تستحوذ على أكثر من 85% من قدرات طاقة الرياح في أفريقيا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:30 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الرئيس الأوكراني يرفض الاستقالة "تحت الضغط الأمريكي"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-578802-639275915663885681.jpg
ثلاث دول تستحوذ على أكثر من 85% من قدرات طاقة الرياح في أفريقيا
اقتصاد
2026-10-14 | 12:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
211 شوهد
كشف تقرير لمجلس الرياح العالمي، أن
جنوب أفريقيا
ومصر والمغرب تستحوذ على أكثر من 85% من إجمالي القدرة المركبة لطاقة الرياح في القارة الأفريقية، فيما سجلت القارة إضافات قياسية بلغت 1.53
غيغاواط
خلال عام 2025.
وقال خبير الطاقة المصري، أسامة فوزي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة (هيدروجين إنتليجنس)، في تصريحات صحفية، إن "تركز مشروعات طاقة الرياح في الدول الثلاث يعود إلى توافر المواقع الملائمة لإقامة المحطات، إلى جانب السياسات الحكومية المحفزة للاستثمار في قطاع
الطاقة المتجددة
".
وأضاف، أن "عدداً من
الدول الأفريقية
يتجه نحو الطاقة الشمسية بسبب انخفاض تكاليفها الاستثمارية مقارنة بمشروعات الرياح"، مبيناً أن "التوسع في الطاقة المتجددة لا يعتمد على توافر الموارد الطبيعية وحدها، بل يتطلب بيئة تشريعية وتنظيمية واضحة قادرة على جذب الاستثمارات".
وأوضح فوزي، أن "غياب الأطر القانونية والتنظيمية المحفزة في بعض الدول الأفريقية يحد من دخول المستثمرين إلى قطاع طاقة الرياح، في حين توفر
مصر
والمغرب وجنوب أفريقيا آليات داعمة للاستثمار، من بينها عقود شراء الكهرباء طويلة الأجل، التي قد تمتد إلى 30 أو 32 عاماً".
وأشار إلى أن "هذه العقود تمنح المستثمرين وضوحاً أكبر بشأن الإيرادات المستقبلية، وتساعد على تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات واسترداد تكاليف إنشائها"، لافتاً إلى أن "أسعار شراء الكهرباء ومدد التعاقد تمثل عوامل أساسية في اتخاذ القرارات الاستثمارية".
وأكد أن "تطوير شبكات الكهرباء يمثل أحد أبرز متطلبات التوسع في مشروعات طاقة الرياح، إذ إن ضعف البنية التحتية ومحدودية القدرة الاستيعابية للشبكات قد يعرقلان نقل الطاقة المنتجة إلى المستهلكين، حتى مع توافر الموارد الطبيعية والتمويل اللازم لإنشاء المحطات".
وشدد على "أهمية تكامل السياسات الاستثمارية مع خطط تطوير شبكات نقل الكهرباء، لضمان الاستفادة من إمكانات طاقة الرياح وتعزيز مساهمتها في مزيج الطاقة بالقارة الأفريقية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
العمل تعلن تحديث بيانات أكثر من مليوني بطاقة موحدة للاسر المستفيدة
03:26 | 2026-09-29
إدارة ترامب ترحل أكثر من 100 مهاجر إلى 8 دول إفريقية
10:09 | 2026-08-31
الصحة تتلف نحو 85 كغم من المواد المخدرة و65 ألف قرص في البصرة
07:29 | 2026-10-08
اخلاء 85 منزلا من ساكنيه في بريطانيا
13:26 | 2026-09-27
افريقيا
الاقتصاد
الطاقة المتجددة
الدول الأفريقية
جنوب أفريقيا
مجلس ال
غيغاواط
المغرب
التنف
عزيز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق العراقية ويسجل مستويات قياسية غير مسبوقة
اقتصاد
36.43%
03:59 | 2026-10-14
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق العراقية ويسجل مستويات قياسية غير مسبوقة
03:59 | 2026-10-14
الدولار يواصل الارتفاع في البورصة العراقية
اقتصاد
23.47%
09:54 | 2026-10-13
الدولار يواصل الارتفاع في البورصة العراقية
09:54 | 2026-10-13
زيادة رواتب فئة من المتقاعدين
محليات
20.89%
02:40 | 2026-10-14
زيادة رواتب فئة من المتقاعدين
02:40 | 2026-10-14
موجة الامطار لا تتوقف وترافق العراقيين لأربعة أيام متتالية
محليات
19.22%
02:00 | 2026-10-13
موجة الامطار لا تتوقف وترافق العراقيين لأربعة أيام متتالية
02:00 | 2026-10-13
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
ناس وناس
ساحة الطيران- الحلقة ١٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-14
ناس وناس
ساحة الطيران- الحلقة ١٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-14
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأوّل ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأوّل ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-13
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
ناس وناس
ساحة الطيران- الحلقة ١٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-14
ناس وناس
ساحة الطيران- الحلقة ١٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-14
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأوّل ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأوّل ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-13
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
اخترنا لك
زين الأولى عالمياً في قطاع الاتصالات ضمن تصنيف فوربس لأفضل جهات التوظيف لعام 2026
11:19 | 2026-10-14
انخفض قليلا لكنه مازال مرتفعا.. الدولار في تعاملات مساء اليوم
09:54 | 2026-10-14
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 19% في 2027
08:18 | 2026-10-14
"برنت" قرب 107 دولارات للبرميل وسط تصاعد توترات الشرق الأوسط
06:15 | 2026-10-14
الذهب ينخفض في بغداد.. وهذه أسعار المثقال اليوم الأربعاء
04:28 | 2026-10-14
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق العراقية ويسجل مستويات قياسية غير مسبوقة
03:59 | 2026-10-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.