انخفاض أسعار الدولار في بغداد إلى 166500 دينار لكل 100 دولار

وتراجعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد إلى 166500 دينار مقابل 100 دولار، مقارنة بـ167000 دينار سجلتها يوم أمس الأربعاء.وانخفضت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في إلى 167000 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 166000 دينار مقابل 100 دولار.