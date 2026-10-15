تراجع طفيف بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

وبحسب الأسعار المتداولة، بلغ سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 في أسواق الجملة بشارع النهر في 970 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 966 ألف دينار، مقارنة بـ973 ألف دينار للبيع يوم أمس الأربعاء.أما الذهب العراقي عيار 21، فقد سجل سعر بيع المثقال الواحد 940 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 936 ألف دينار.وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 970 ألفاً و980 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 940 ألفاً و950 ألف دينار.