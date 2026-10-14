صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 19% في 2027

وذكر الصندوق أن أداء الاقتصادات العربية شهد تحولاً بين عامي 2026 و2027، إذ واجهت دول عربية مصدّرة للنفط ضغوطاً اقتصادية نتيجة اضطراب الملاحة عبر وتراجع الإمدادات النفطية.وأضاف أن معظم الاقتصادات العربية مرشحة للانتعاش خلال عام 2027، مع عودة صادرات النفط إلى مستوياتها الطبيعية وتحسن الأوضاع الأمنية، متوقعاً أن يتصدر من حيث معدل النمو الاقتصادي.