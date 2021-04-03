نائب يقترح خارطة طريق لتطوير القطاع الزراعي في العراق

وقال فاخر في حديث للسومرية نيوز، ان "قطاع الزراعة يعتبر من القطاعات المهمة والحيوية والدائمة على اعتبار أنه متجدد وليس كباقي القطاعات وخصوصا النفط الذي ينضب بمرور الزمن"، مبينا ان "اعتماد العراق على مورد واحد لتمويل الموازنة دفعنا ثمنه كثيرا في أوقات الازمات وآخرها أزمة كورونا بالتالي فان هنالك ضرورة لوضع دراسة حقيقية مهمة لاستغلال القطاعات الحيوية لرفد الخزينة بأبواب اخرى غير النفط ومنها قطاع الزراعة".واضاف فاخر، ان "العراق يمتاز بصفات جغرافية تعطيه القوة والاسبقية لتنمية القطاع الزراعي والتنوع الزراعي، بالتالي فان هنالك ضرورة لوضع خارطة طريق من عدة مراحل تساهم في تنمية هذا القطاع الحيوي لما يحققه للبلد من فوائد اقتصادية ناهيك عن دوره في توفير فرص العمل للشباب ما يقلل من البطالة اضافة الى تأثيراته البيئية بتقليل التلوث"، لافتا الى ان "هنالك العديد من الدول بالعالم التي تمتاز بتجارب متقدمة في مجال الزراعة في جميع الظروف بالتالي فمن الممكن تشكيل لجان مشتركة من البرلمان والحكومة لدراسة تلك التجارب والاستفادة منها في تطوير القطاع الزراعي في البلد".وتابع، ان "الخطوة الاهم ينبغي ان تكون من خلال تطوير القوانين التي توجب حماية المنتج المحلي، اضافة الى القوانين التي تشجع الاستثمار الزراعي والحيواني، مع رصد المبالغ الكافية من فائض الصادرات النفطية لدعم هذا القطاع الحيوي وفق دراسة مجدولة سنويا وبما يحقق الاستفادة القصوى من هذا القطاع الحيوي".