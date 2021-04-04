ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق العراقية

شهدت الاسواق العراقية، اليوم الاحد، ارتفاعا في اسعار الذهب من عيار 21 .
وبحسب بيانات من السوق الرئيس في العاصمة بغداد فقد سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 356.5 الف دينار كسعر للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 351.5 الف دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 330 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 325 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 360 الفاً 370 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و345 الف دينار.