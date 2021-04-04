النفط تعلن كمية الصادرات والايرادات المالية المتحققة

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "السومرية نيوز"، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (91) مليونا (311) الفا و( 929 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (5) مليار و(782) مليون و (711) الف دولار .وأشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (88) مليون و(240) الف و (184) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 71) الفا و( 745 ) برميلا".وبينت الوزارة أن "معدل الصادرات اليومية بلغ (2) مليون و(945) الف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 63.329 ) دولاراً".