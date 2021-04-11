الكاظمي: ميناء الفاو سيعزز مكانة العراق.. استبشروا خيراً

وقال الكاظمي في كلمته خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير، وتابعتها السومرية نيوز، " نعلن اليوم البدء بمشروع ستراتيجي مهم انتظره ابناء البلد سنوات طويلة"، مبينا ان "ميناء الفاو سيوفر فرصًا كبيرة للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة وباقي المحافظات، ويساهم في تطوير المحافظة".واضاف ان "الكثيرين راهنوا على إفشال المشروع ونشروا إشاعات عدة لإحباط الشعب، ولكن المشروع ينطلق اليوم رسميًا بعد إن إنتهينا من مراحل التخطيط والمفاوضات وموّلنا المشروع من موازنة هذا العام"، موضحا ان " مشروع الفاو الكبير ليس فقط للبصرة، بل هو مشروع استراتيجي يسهم في تطوير واعمار جميع محافظات العراق، ويجعل من البلد جسرا إقتصاديا يربط مختلف بلدان المنطقة".وتابع الكاظمي "اننا أمام مرحلة جديدة من تاريخ العراق الحديث، حيث نتجاوز الأزمات، ونتجه نحو البناء والإعمار والإزدهار"، داعيا "الاهالي في البصرة الفيحاء وفي كل أنحاء العراق الى أن يتحلوا بالأمل وأن نضع أيدينا معًا، ونبني بلدنا من الفاو الى زاخو".واكد الكاظمي ان "العراق سينهض من جديد بسواعد شبابنا وشاباتنا، وعلى بركة الله نفتتح المشروع وسنواصل الإشراف والمتابعة كي يكتمل بنجاح ودون تأخير".