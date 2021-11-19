رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية يدعو تركيا لمعالجة مشكلة المياه

وقال الزهيري خلال كلمة له في منتدى الاعمال التركي العراقي الاستثمار والمقاولات في اسطنبول إن "انخفاض مستوى المياه تسبب في حالة افقار كبيرة نتيجة الدمار الذي اصاب الزراعة وقطاعات اقتصادية اخرى".وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب آليات اخرى للتعاون الاقتصادي والتجاري"، داعياً الى "تشكيل تكتلات اقتصادية تشارك فيها تركيا والعراق وايران نتيجة ماتمتلكه بلداننا من امكانات وثروات تتطلب التعاون والظهور كتله اقتصادية".