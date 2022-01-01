النفط تعلن إحصائية صادرات وإيرادات الشهر الماضي

وبحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، فقد بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (101) مليونا (579) الفا و( 927 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (7) مليار و(37) مليون، وفق بيان لوزارة النفط ورد لـ السومرية نيوز.واشارت الاحصائية، الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(570) الفا و (290) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و( 700) الفا و( 95 ) برميلا".وأوضح البيان، أن "المعدل التصديري اليومي بلغ (3.277) مليون برميل، اما معدل سعر البرميل الواحد فقد بلغ أكثر من (72) دولارا".