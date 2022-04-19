انخفاض أسعار النفط وخام برنت يهوي دون الـ113 دولاراً للبرميل

وبحلول الساعة 10:26 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.70% إلى 107.45 دولار للبرميل.فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.56% إلى 112.53 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".وجاء الهبوط على الرغم من إعلان ليبيا، العضو في منظمة "أوبك"، أمس أنها علقت إنتاج الخام في أكبر حقولها النفطية، حيث تم إعلان حالة "القوة القاهرة" في حقل الشرارة.