استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

السومرية نيوز - بغداد



حافظت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، على استقرارها في البورصة العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147900 دينار لكل 100 دولار.