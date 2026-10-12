المركزي العراقي يوجه المؤسسات المالية باعتماد سقف التعامل الشهري للبطاقة مسبقة الدفع

وجاء في وثيقة للبنك المركزي، أن " وجه المؤسسات المالية باعتماد سقف التعامل الشهري للبطاقة مسبقة الدفع سقفًا للتعامل اليومي ايضًا عند التسوق عبر POS والتي يشترط ان تكون البطاقة موجودة Card Present والتي تتم خارج والغاء الحد اليومي القديم (ما يعادل 500,000 دينار عراقي) لهذا النوع من الحركات حصرًا".وتابع، أنه "سيكون لحامل البطاقة الحق باستخدام البطاقة مسبقة الدفع (التي تصدر من الشركات) في التسوق عبر نقاط البيع خارج العراق بمبلغ يصل الى ما يعادل 5,000,000 دينار عراقي باليوم الواحد على ان لا يتجاوز المبلغ شهريًا مبلغ 5 مليون دينار عراقي".